Курс готівкового долара зростає: що чекає на економіку України до кінця року

Через війну порушується логістика постачання і Україна втрачає гроші на експорті

Український Нацбанк зафіксував вартість долара 24 лютого, у день вторгнення Росії в Україну, на рівні 29,25 грн за USD. При цьому на готівковому ринку долар зростає, як і євро щодо гривні.

Як вважає аналітик Roboforex Андрій Гойлов, зростання долара зумовлене не лише тим, що його стали активно купувати, переводячи заощадження в іноземну валюту, а й тим, що її надходить обмежена кількість.

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На чорному ринку на п’ятницю курс долара складав близько 32 грн за USD. До неділі він залишився тим самим. Зростання ціни на долар також посилюється через "приховане" збільшення кількості гривні в обігу.

Курс валют в Україні

Економічні наслідки

Емісія нацвалюти у довгостроковій перспективі через півроку (восени) призведе до прискорення інфляції. Це не може не вплинути на економіку. Перший заступник міністра Денис Кудін зазначив, що загальне падіння може досягти 40% ВВП. Попри часткове відновлення експорту, зокрема зернових, загальна його кількість скоротиться через проблеми з логістикою. Це вплине на зростання інфляції в Україні.

Що з курсом євро та злотого

Багато українців виїхали в евакуацію до Польщі і могли зіткнутися з тим, що обміняти готівкову гривню на злотих проблемно. Повідомляється, що курс може сягати 22 грн за злотий. Український Нацбанк домовився про обмін за вигіднішим курсом у готівці до 10 тис грн в частині відділень PKO Bank Polski.

Курс євро від Нацбанку напередодні вихідних знизився, але чи триватиме це падіння невідомо.

Нагадаємо, з валютних рахунків в Україні можна зняти:

у гривні — до 100 тисяч грн на день

у валюті — в еквіваленті без комісії

Раніше "Телеграф" писав, що на курс долара після війни вплине стан економіки, в якому буде Україна.