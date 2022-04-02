Що буде з курсом долара в Україні після війни - експерти радять не панікувати

Спрогнозувати, якими будуть зміни на валютному ринку зараз вкрай важко

Через війну в Україні зупинилася величезна кількість як економічних, так і фінансових процесів. Окрім того, вторгнення росії на українські території спровокувало зупинку торгів на Міжбанку. Наразі давати оцінки з приводу того, яким буде курс після завершення бойових дій в Україні досить важко, адже спрогнозувати ступень девальвації української гривні практично неможливо. Чого ж очікувати українцям?

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Курс сьогодні

Національний банк України ухвалив рішення щодо встановлення долару на тому рівні, на якому він був 24 лютого, а саме 29 гривень 25 копійок.

За словами економіста Олексія Куща, на сьогоднішній день курс долара мав би бути на позначках близько 34-35 гривень, адже через війну Україна втратила колосальну кількість експортних можливостей, — пише портал "Сегодня".

"Це більш-менш відображає дійсність. Так, у нас зараз колосальна втрата експорту, ми не можемо експортувати свою сировину, оскільки закриті всі порти, але водночас у нас сильно скоротився імпорт, ми також не закуповуємо велику кількість енергоносіїв", — відзначив фахівець.

Курс після війни

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко заявляє, що на чорному ринку відбувається ревальвація. Мова йде про те, що раніше "чорний" курс сягав 40 гривень за долар, пізніше впав до 35 гривень, а зараз утримується на позначці близько 34 гривень.

За словами експерта, після того, як в Україні закінчиться війна з росією, курс долара підлітати до "шокуючих 100 гривень" не буде, тож перейматися українцям сильно не радить. Він переконаний, що ціна за один долар коливатиметься близько 30 гривень.

"Це не катастрофічна девальвація з огляду на те, що в країні йде війна і це є закономірністю", — наголошує Охріменко.

При цьому економіст Олексій Кущ відзначає, що те, яким буде курс долара, залежить від того, який у нас буде післявоєнний формат економіки, адже залежатиме він в більшості своїй від південних портів та можливостей України відправляти звідти вантажі на експорт.

"Якщо Україна матиме таку можливість, то гривня не повинна опуститись нижче 34-35 гривень, а в міру виділення нашій країні фінансової допомоги та відновлення – національна валюта може почати зміцнюватися.", — повідомив Кущ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вторгнення росії в Україну катастрофічно обвалило курс російської валюти, хоча перші дзвіночки "падіння" рубля були ще на початку 2014 року, коли на території Донецької та Луганської областей рф розгорнула бойові дії проти української держави.