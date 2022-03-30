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У "Дії" можна подати заявку про пошкоджене майно: як отримати компенсацію

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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У "Дії" можна подати заявку про пошкоджене майно: як отримати компенсацію Новина оновлена 30 березня 2022, 12:02

Українці, які втратили житло внаслідок обстрілу, зможуть отримати компенсацію.

Через російське вторгнення в Україну тисячі громадян залишилися без житла: зруйновано сотні будинків, квартир та ділянок. Щоб після війни відшкодувати кожному українцеві збитки за втрату будинку, у додатку "Дія" з’явилася можливість повідомити про пошкоджене майно під час війни, за яке пізніше можна буде отримати компенсацію.

"Телеграф", посилаючись на повідомлення Мінцифри, пояснює, як і хто зможе отримати компенсацію від держави через "Дію".

"Це допоможе оцінити збитки, щоб після перемоги його відшкодувати", — кажуть у Мінцифрі.

Хто може подати заявку?

Послугою можуть скористатися лише громадяни України, у яких з початку війни 24 лютого було пошкоджено:

  • Приватні будинки (садибні, дачні та садові)
  • Квартири
  • Інші житлові приміщення (на які зареєстровано окреме право власності, а не у складі будинку)

Як подати заявку на пошкоджене майно у "Дії"?

Для того, щоб подати заявку, потрібно оновити програму до останньої версії та у розділі "Послуги" вибрати категорію "Пошкоджене майно". Після заповнення форми, вказавши всю необхідну інформацію (дані про пошкоджений об’єкт, фото та опис пошкоджень та контактні дані), надійдуть повідомлення з інформацією про початок процедури оцінки та компенсації, які будуть визначені урядом найближчим часом.

Раніше "Телеграф" публікував фото того, на що перетворився Маріуполь після місяця обстрілів російськими військами — місто доведеться повністю зводити з руїн.

Теги:
#Компенсація #Компенсація збитків #ДІЯ
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