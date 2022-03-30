В "Дии" можно подать заявку про поврежденное имущество: как получить компенсацию

Украинцы, потерявшие жилье в результате обстрелов, смогут получить компенсацию.

Из-за российского вторжения в Украину тысячи граждан остались без жилья: разрушены сотни домов, квартир и участков. Чтобы после войны возместить каждому украинцу ущерб за потерю дома, в приложении "Дия" появилась возможность сообщить про поврежденное имущество во время войны, за которое позже можно будет получить компенсацию.

"Телеграф" ссылаясь на сообщение Минцифры объясняет, как и кто сможет получить компенсацию от государства через "Дию".

"Это поможет оценить ущерб, чтобы после победы его возместить" — говорят в Минцифре.

Кто может подать заявку?

Услугой могут воспользоваться только граждане Украины, у которых с начала войны 24 февраля было повреждено:

Частные дома (усадебные, дачные и садовые)

Квартиры

Прочие жилые помещения (на которые зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома)

Как подать заявку на поврежденное имущество в "Дии"?

Для того чтобы подать заявку нужно обновить приложение до последней версии и в разделе "Услуги" выбрать категорию "Поврежденное имущество". После заполнения формы, указав всю необходимую информацию (данные об поврежденном объекте, фото и описание повреждений и контактные данные), придет сообщение с информацией о начале процедуры оценки и компенсации, которые будут определены правительством в ближайшее время.

Ранее "Телеграф" публиковал фото того, во что превратился Мариуполь после месяца обстрелов российскими войсками — город придется полностью возводить из руин.