Укр

В "Дии" можно подать заявку про поврежденное имущество: как получить компенсацию

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
41
В "Дии" можно подать заявку про поврежденное имущество: как получить компенсацию Новость обновлена 30 марта 2022, 12:02

Украинцы, потерявшие жилье в результате обстрелов, смогут получить компенсацию.

Из-за российского вторжения в Украину тысячи граждан остались без жилья: разрушены сотни домов, квартир и участков. Чтобы после войны возместить каждому украинцу ущерб за потерю дома, в приложении "Дия" появилась возможность сообщить про поврежденное имущество во время войны, за которое позже можно будет получить компенсацию.

"Телеграф" ссылаясь на сообщение Минцифры объясняет, как и кто сможет получить компенсацию от государства через "Дию".

"Это поможет оценить ущерб, чтобы после победы его возместить" — говорят в Минцифре.

Кто может подать заявку?

Услугой могут воспользоваться только граждане Украины, у которых с начала войны 24 февраля было повреждено:

  • Частные дома (усадебные, дачные и садовые)
  • Квартиры
  • Прочие жилые помещения (на которые зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома)

Как подать заявку на поврежденное имущество в "Дии"?

Для того чтобы подать заявку нужно обновить приложение до последней версии и в разделе "Услуги" выбрать категорию "Поврежденное имущество". После заполнения формы, указав всю необходимую информацию (данные об поврежденном объекте, фото и описание повреждений и контактные данные), придет сообщение с информацией о начале процедуры оценки и компенсации, которые будут определены правительством в ближайшее время.

Ранее "Телеграф" публиковал фото того, во что превратился Мариуполь после месяца обстрелов российскими войсками — город придется полностью возводить из руин.

Теги:
#Компенсация #Компенсация ущерба #ДИЯ
Арахамия о тонкостях договора с россией: "Гарантии мы написали жестче, чем у НАТО"
Украина
Арахамия о тонкостях договора с россией: "Гарантии мы написали жестче, чем у НАТО"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Арахамия о тонкостях договора с россией: "Гарантии мы написали жестче, чем у НАТО"
Арахамия о тонкостях договора с россией: "Гарантии мы написали жестче, чем у НАТО"
Дата публикации
Категория
Отметка Красного Креста на здании в Мариуполе
Оккупанты совершили новое военное преступление в Мариуполе
Дата публикации
Категория
российский танк
Танков уже больше 600: свежие цифры потерь россиян в Украине
Дата публикации
Категория
В России обучиться подобному военные бы попросту не смогли
Попавшие в плен россияне переходят воевать за Украину: сперва хотят сразиться с Кадыровым
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 30 марта
Война — день 35: на фоне "успешных" переговоров россия наносит массированные ракетные удары по городам Украины