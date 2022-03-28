Процветающий город превратился в руины: главная улица Мариуполя до войны и после (фото)

Мариуполь фактически сравняли с землей российские бомбардировки и обстрелы.

На 33-й день полномасштабной войны россии против Украины Мариуполь остается без света, воды, тепла и запасов воды и продуктов. Вот уже почти месяц, как город держит оборону.

Доставлять жизненно необходимую гуманитарную помощь в Мариуполь по-прежнему нет — россия блокирует все гуманитарные коридоры. По разным оценкам, в подвалах города остаются около 100 тысяч человек. Сообщается о тысячах убитых мирных жителей. Тела лежат на улицах, их невозможно даже похоронить.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Из-за постоянных обстрелов с воздуха, моря и земли российские войска сравняли город с землей. Город разрушен до основания, жилые дома сожжены.

До войны в городе жило около 400 тысяч человек. Это был процветающий портовый город на Азовском море.

В сети публикую фото и сравнивают, каким был город до российского вторжения.

В Twitter пользователь Игорь Ефремов выложил фото центральной улицы Мариуполя — Проспект Мира до войны и после. В самом сердце города расположен уникальный собор Покрова Божией Матери.

Главная улица Мариуполя до войны

А так Проспект Мира выглядит после многочисленных бомбардировок и обстрелов. Все дома разрушенные и обгоревшие, храм пока уцелел. Город заволокло дымом от постоянных пожаров.

Так город выглядит после российских обстрелов

Отметим, что командиры "Азова", которые называют все происходящее в Мариуполе не иначе как "геноцид", рассказали, зачем путин стирает этот город с лица земли.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах провести гуманитарную операцию по эвакуации из города Мариуполя, осажденного российской армией, совместно с Турцией и Грецией.