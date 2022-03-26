Макрон хочет с еще двумя странами провести гуманитарную операцию в Мариуполе

Глава Франции надеется в ближайшее время решить вопрос об эвакуации жителей Мариуполя.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах провести гуманитарную операцию по эвакуации из города Мариуполя, осажденного российской армией, совместно с Турцией и Грецией.

Об этом Макрон заявил на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита стран Европейского Союза, сообщает издание Le Figaro.

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"Мы организуем все в лучших возможных условиях. В этом городе с населением более 400 000 человек еще 150 000 жителей живут в катастрофических условиях", – сказал президент Франции.

Также глава французского государства отметил, что все детали эвакуации мариупольцев обсуждаются с президентом Зеленским и украинскими властями, а также и конкретно с мэром Мариуполя. После Макрон будет вести переговоры с российской стороной, что состоится в ближайшие дни.

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Напомним, что война на украинских территориях длится уже 31-й день подряд. За это время Мариуполь превратился практически в пепелище: с уничтоженными домами, пустыми улицами. Отметим, что рашисты начали бомбить город с первых дней вторжения. О том, как выглядит Мариуполь сегодня, "Телеграф" писал ранее.

Ранее командиры "Азова" рассказали, зачем путин стирает этот город с лица земли.