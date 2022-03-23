"Мариуполь еще жив. Сердца людей бьются под завалами": страшный вид разрушенного города с воздуха (видео)

Количество уничтоженных домов и изуродованных человеческих жизней трудно даже перечислить

Война на украинских территориях длится уже 28-й день подряд. Оккупанты продолжают равнять с землей украинские города из-за необъятной ярости спровоцированной мощным противостоянием украинцев. Наиболее горячей точкой ведения боевых действий по-прежнему считается украинский Мариуполь — город, расположенный в Донецкой области, который фашисты начали бомбить с первых дней вторжения. Они цинично целят в гражданскую инфраструктуру и систематически убивают мирных жителей.

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Видео, на котором видно, как сейчас выглядит населенный пункт, выживающий под обстрелами российской армии, в среду, 23 февраля, обнародовали в Telegram-канале Отдельного отряда специального назначения НГУ "Азов".

На кадрах пустые загроможденные хламом улицы и разбитые после вражеских обстрелов мариупольские многоэтажки, густой дым от которых простирается на километры. Их жители в течение четырех недель вынуждены выживать в подвалах без газа и воды, готовить еду на кострах, спать на холодном бетоне и надеяться, что мир наступит уже сегодня.

"Это Мариуполь сегодня... Как мертвый, расстрелянный врагом город... Но он еще жив. Там дышат люди — голодные, в подвалах догорающих домов. Их сердца еще бьются под завалами с надеждой на спасение. Наш Мариуполь продолжает испытывать боль от авиабомб и пронзающей артиллерии: он все еще живой организм, ожидающий спасения…", — говорится в тексте публикации.

Кадры расстрелянного врагом Мариуполя

Ранее "Телеграф" сообщал, как командиры "Азова", которые называют все происходящее в Мариуполе не иначе как "геноцид", рассказали, зачем пути стирают этот город с лица земли.