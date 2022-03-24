Вместо города - руины: как выглядят улицы Мариуполя сегодня (видео)

Город уже просто не узнать

От Мариуполя, который практически с начала полномасштабного российского вторжения россии в Украину месяц назад находится под огнем оккупантов, уже практически ничего не осталось.

Во всяком случае именно такой вывод можно сделать, посмотрев на видео, сделанное внутри города, сообщает "Телеграф".

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Отмечается, что в сети появился ролик из салона автомобиля, едущего по улице Куприна в Мариуполе, — как раз на окраине города с той стороны, откуда пытаются пробиться оккупанты.

На видео видно, что многие дома пробиты насквозь обстрелами, дороги побиты, вышки повалены, транспортные средства уничтожены и валяются на улицах.

Отдельные дома просвечивают насквозь

Стоит заметить, что Мариуполь сильно страдал от атак россиян еще в 2014 году, но тогда Украина смогла отбить город, теперь же оккупанты снова пытаются его взять, поскольку через населенный пункт можно сделать сухопутный "коридор в Крым", и он имеет стратегическую важность для рф.

Карта боевых действий Мариуполь 24.03.2022

Как сообщал "Телеграф", в Мариуполе осталось около 100 тысяч людей, и погибших приходится хоронить прямо во дворах.