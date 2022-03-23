Что осталось от Мариуполя - свежие фото со спутника
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Идут 24-е сутки осады города
Мариуполь, город на юго-востоке Украины, в нашей стране уже становится синонимом несгибаемости. С 25 февраля, уже почти месяц, российские войска атакуют его, сжали в кольцо и поливают огнем.
В сети появились последние фото города от 22 марта сделанные Maxar Technologies. Их публикует SkyNews.
Город в огне и копоти — многоэтажки дымятся. На снимке — каждая небольшая точка это чьи-то дома и квартиры. Левобережный район Мариуполя, который захвачен российскими войсками, в дыму.
В городе остается еще около 100 тысяч жителей, они выживают в подвалах. Во многие дома были прямые попадания, от них остались только остовы или груда кирпичей.
На фотографиях, сделанных Maxar Technologies, видны последствия российских атак. Мариупольская журналистка Надежда Сухорукова, которая вела дневник, с описанием происходящего рассказала про пожары в городе после бомбежек так:
"Напротив догорает подъезд сто пятого дома. Пламя сожрало пять этажей и медленно жуёт шестой. В комнате огонь горит аккуратно, как в камине. Черные обугленные окна стоят без стекол".
Российско-оккупационные войска разрушили "Азовсталь" — меткомбинат в Мариуполе. Сотрудники завода сделали все, чтобы обезопасить жителей от возможных проблем с экологией. Завод останавливался только в 1941 из-за атак фашистов.
В Мариуполе нет еды, воды, света, газа. При этом рашисты обстреливают колонны с детьми, которые едут в Украину, и насильно вывозят часть жителей из оккупированных микрорайонов в россию.
Как сообщает "Азов", который вместе с ВСУ продолжает защищать город, российские войска каждый день теряют технику и людей. Например, 22 марта — это два танка, беспилотник и самолет. Он был юбилейный для украинской армии — сотый.
Как ранее писал "Телеграф", даже те жители города, который смогли вырваться из блокады и выйти за городскую черту в окрестных населенных пунктах не могут получить помощь — Мангуш и Мелекино захвачены россиянами.