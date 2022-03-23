Что осталось от Мариуполя - свежие фото со спутника

Идут 24-е сутки осады города

Мариуполь, город на юго-востоке Украины, в нашей стране уже становится синонимом несгибаемости. С 25 февраля, уже почти месяц, российские войска атакуют его, сжали в кольцо и поливают огнем.

В сети появились последние фото города от 22 марта сделанные Maxar Technologies. Их публикует SkyNews.

Город в огне и копоти — многоэтажки дымятся. На снимке — каждая небольшая точка это чьи-то дома и квартиры. Левобережный район Мариуполя, который захвачен российскими войсками, в дыму.

Мариуполь. Левобережный район, 22 марта

В городе остается еще около 100 тысяч жителей, они выживают в подвалах. Во многие дома были прямые попадания, от них остались только остовы или груда кирпичей.

Мариуполь, 22 марта

На фотографиях, сделанных Maxar Technologies, видны последствия российских атак. Мариупольская журналистка Надежда Сухорукова, которая вела дневник, с описанием происходящего рассказала про пожары в городе после бомбежек так:

"Напротив догорает подъезд сто пятого дома. Пламя сожрало пять этажей и медленно жуёт шестой. В комнате огонь горит аккуратно, как в камине. Черные обугленные окна стоят без стекол".

Мариуполь, 22 марта

Российско-оккупационные войска разрушили "Азовсталь" — меткомбинат в Мариуполе. Сотрудники завода сделали все, чтобы обезопасить жителей от возможных проблем с экологией. Завод останавливался только в 1941 из-за атак фашистов.

Азовсталь, 22 марта

В Мариуполе нет еды, воды, света, газа. При этом рашисты обстреливают колонны с детьми, которые едут в Украину, и насильно вывозят часть жителей из оккупированных микрорайонов в россию.

Как сообщает "Азов", который вместе с ВСУ продолжает защищать город, российские войска каждый день теряют технику и людей. Например, 22 марта — это два танка, беспилотник и самолет. Он был юбилейный для украинской армии — сотый.

Как ранее писал "Телеграф", даже те жители города, который смогли вырваться из блокады и выйти за городскую черту в окрестных населенных пунктах не могут получить помощь — Мангуш и Мелекино захвачены россиянами.