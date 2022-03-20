Россияне морят голодом тысячи жителей Мариуполя: подробности

Мариупольцы, которым удалось сбежать от российских бомб, теперь могут умереть от голода.

Тысячи жителей осажденного Мариуполя, которым удалось спастись от российских обстрелов застряли в близрасположенных населенных пунктах без продуктов питания.

Об этом написал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем телеграм-канале.

"Именно сейчас в захваченных ими (россиянами, — ред.) Мангуше и Мелекином умирают от голода тысячи мариупольцев, которым удалось скрыться от российских авиабомб", — написал он.

Кириленко потребовал от оккупантов придерживаться правил ведения войны и обеспечить гражданское население едой и водой, а также дать им покинуть зону боевых действий.

"Мы готовы спасти своих граждан – для этого нужен только зеленый коридор от врага!", — добавил он.

Также глава Донецкой ОВА обратился к лидерам стран мира с призывом надавить на кремль, чтобы не дать простым украинцам умереть с голода.

Как сообщалось ранее, оккупанты продолжают всячески издеваться над жителями Мариуполя. Так 19 марта поступила информация о том, что они вяжут им на руки белые повязки, которые россияне используют для определения "своих", а затем гонят их в качестве живого щита вглубь города на позиции украинских защитников.

Кроме того, за неделю оккупанты похитили несколько тысяч мариупольцев и насильно вывезли их в отдаленные регионы россии.