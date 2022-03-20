Росіяни морять голодом тисячі мешканців Маріуполя: подробиці

Маріупольці, яким вдалося втекти від російських бомб, можуть померти від голоду.

Тисячі жителів обложеного Маріуполя, яким вдалося врятуватися від російських обстрілів, застрягли в прилеглих населених пунктах без продуктів харчування.

Про це написав голова Донецької ОВА Павло Кириленко у своєму телеграм-каналі.

"Саме зараз у захоплених ними (росіянами, — ред.) Мангуші та Мелекіному помирають від голоду тисячі маріупольців, яким вдалося втекти від російських авіабомб", — написав він.

Кириленко вимагає від окупантів дотримуватися правил ведення війни та забезпечити мирних жителів їжею та водою, а також дати їм залишити зону бойових дій.

"Ми готові врятувати своїх громадян – для цього потрібний лише зелений коридор від ворога!", — додав він.

Також глава Донецької ОВА звернувся до лідерів країн світу із закликом натиснути на кремль, щоб не дати простим українцям померти з голоду.

Як повідомлялося раніше, окупанти продовжують усіляко знущатися з мешканців Маріуполя. Так 19 березня надійшла інформація про те, що вони в’яжуть їм на руки білі пов’язки, які росіяни використовують для визначення "своїх", а потім женуть їх як живий щит углиб міста на позиції українських захисників.

Крім того, за тиждень окупанти викрали кілька тисяч маріупольців і насильно вивезли їх у віддалені регіони Росії.