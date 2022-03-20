Рус

Росіяни морять голодом тисячі мешканців Маріуполя: подробиці

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
45
Маріуполь Новина оновлена 20 березня 2022, 02:21
Маріуполь

Маріупольці, яким вдалося втекти від російських бомб, можуть померти від голоду.

Тисячі жителів обложеного Маріуполя, яким вдалося врятуватися від російських обстрілів, застрягли в прилеглих населених пунктах без продуктів харчування.

Про це написав голова Донецької ОВА Павло Кириленко у своєму телеграм-каналі.

"Саме зараз у захоплених ними (росіянами, — ред.) Мангуші та Мелекіному помирають від голоду тисячі маріупольців, яким вдалося втекти від російських авіабомб", — написав він.

Кириленко вимагає від окупантів дотримуватися правил ведення війни та забезпечити мирних жителів їжею та водою, а також дати їм залишити зону бойових дій.

"Ми готові врятувати своїх громадян – для цього потрібний лише зелений коридор від ворога!", — додав він.

Також глава Донецької ОВА звернувся до лідерів країн світу із закликом натиснути на кремль, щоб не дати простим українцям померти з голоду.

Як повідомлялося раніше, окупанти продовжують усіляко знущатися з мешканців Маріуполя. Так 19 березня надійшла інформація про те, що вони в’яжуть їм на руки білі пов’язки, які росіяни використовують для визначення "своїх", а потім женуть їх як живий щит углиб міста на позиції українських захисників.

Крім того, за тиждень окупанти викрали кілька тисяч маріупольців і насильно вивезли їх у віддалені регіони Росії.

Теги:
#Україна #Росія #Маріуполь
РНБО
Україна
В Україні заборонили діяльність ОПЗЖ та "Партії Шарія", але не назавжди: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
РНБО
В Україні заборонили діяльність ОПЗЖ та "Партії Шарія", але не назавжди: подробиці
Дата публікації
Категорія
Андрій Палій
ЗСУ ліквідували замкомандувача Чорноморського флоту росії: подробиці
Дата публікації
Категорія
Маріуполь
Росіяни морять голодом тисячі мешканців Маріуполя: подробиці
Дата публікації
Категорія
Маріуполь
"Повна калька нацистів": окупанти викрадають жителів Маріуполя і вивозять їх до росії
Дата публікації
Категорія
ЗСУ продовжують відстрілювати орків і на землі, і в небі
Війна — день 25: росіяни втрачають перевагу в небі України, але продовжують обстрілювати мирне населення