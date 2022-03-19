Російські нацисти вигадали нову підлість в оточеному Маріуполі

Армія загарбників вкотре хоче використовувати мирне населення як живий щит

Маріуполь, з якого поступово вдається їхати знеможеному бомбардуванням населенню, піддається черговому випробуванню від окупантів. Наразі російські військові намагаються замаскувати під себе місцеве населення за допомогою білих пов’язок.

Про подібну підлість повідомили у командуванні окремого полку спецпризначення "Азов".

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

За інформацією військових, загарбники намагаються увійти в довіру до переляканих цивільних, а потім пропонують пов’язати собі на руку білі стрічки. Таку потребу вони пояснюють "упізнавальним знаком мирного населення".

Насправді ж із білими пов’язками російська армія вторглася в Україні ще рано-вранці 24 лютого. Майже по всій лінії фронту окупантів знаходили саме з такими пов’язками на руках. До речі, також білі стрічки використовувалися росіянами у 2014 році під час захоплення влади у Криму.

У Маріуполі подібні провокації спрямовані на те, щоб підставити українських військовослужбовців у разі стрілянини по цивільному населенню. Також окупанти сподіваються створити собі з городян подібність до живого щита, щоб пробратися ще далі вглиб міста.

В "Азові" місцевих жителів просять бути максимально обережними і не вестися на подібні підлі підступи ворожої армії.

Зазначимо, що Маріуполь на сьогодні є одним із "найспекотніших" напрямків на фронті. Ще до цього списку увійшли Ізюм, Волноваха, Миколаїв та Херсон. Загалом українські військовослужбовці дають відсіч по всій лінії битви.