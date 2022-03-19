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До Запоріжжя вранці прибули близько 500 людей з Маріуполя – ОП

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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До Запоріжжя вранці прибули близько 500 людей з Маріуполя – ОП Новина оновлена 19 березня 2022, 12:29

Маріупольців розміщують у дитячих садках

Вранці у суботу, 19 березня, до Запоріжжя прибули ще п'ять автобусів з маріупольцями, які напередодні змогли дістатись до Бердянська.

Про це повідомив у Телеграм заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Це близько 500 людей. Тих, хто хоче одразу продовжити евакуацію, відправлять на вокзал", — зазначив він.

Маріупольців, охочих перепочити у Запоріжжі, розміщують у дитячих садочках. Вони продовжать евакуацію пізніше.

Напередодні Тимошенко повідомив, що у суботу, 19 березня, продовжить працювати гуманітарний коридор евакуації за маршрутом Маріуполь — Мангуш – Токмак – Василівка — Кам’янське – Запоріжжя. Коридор відкритий для приватного автотранспорту.

У Мангуші усім маріупольцям, які виходять з міста, надається необхідна допомога. Організовано підвезення людей автобусами до Бердянська. Також направлено дві фури з продуктами для пунктів допомоги маріупольцям у Бердянськ.

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