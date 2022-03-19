В Запорожье утром прибыли около 500 человек из Мариуполя – ОП

Мариупольцев размещают в детских садах

Утром в субботу, 19 марта, в Запорожье прибыли еще пять автобусов с мариупольцами, которые накануне смогли добраться до Бердянска.

Об этом сообщил в Телеграм заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Это около 500 человек. Тех, кто хочет сразу продлить эвакуацию, отправят на вокзал", — отметил он.

Мариупольцев, желающих отдохнуть в Запорожье, размещают в детских садах. Они продолжат эвакуацию позже.

Накануне Тимошенко сообщил, что в субботу, 19 марта, продолжит работу гуманитарный коридор эвакуации по маршруту Мариуполь — Мангуш — Токмак — Васильевка — Каменское — Запорожье. Коридор открыт для частного автотранспорта.

В Мангуше всем мариупольцам, выходящим из города, оказывается необходимая помощь. Организован подвоз людей автобусами в Бердянск. Также направлены две фуры с продуктами для помощи мариупольцам в Бердянск.