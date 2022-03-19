Укр

В Запорожье утром прибыли около 500 человек из Мариуполя – ОП

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
24
В Запорожье утром прибыли около 500 человек из Мариуполя – ОП

Мариупольцев размещают в детских садах

Утром в субботу, 19 марта, в Запорожье прибыли еще пять автобусов с мариупольцами, которые накануне смогли добраться до Бердянска.

Об этом сообщил в Телеграм заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Это около 500 человек. Тех, кто хочет сразу продлить эвакуацию, отправят на вокзал", — отметил он.

Мариупольцев, желающих отдохнуть в Запорожье, размещают в детских садах. Они продолжат эвакуацию позже.

Накануне Тимошенко сообщил, что в субботу, 19 марта, продолжит работу гуманитарный коридор эвакуации по маршруту Мариуполь — Мангуш — Токмак — Васильевка — Каменское — Запорожье. Коридор открыт для частного автотранспорта.

В Мангуше всем мариупольцам, выходящим из города, оказывается необходимая помощь. Организован подвоз людей автобусами в Бердянск. Также направлены две фуры с продуктами для помощи мариупольцам в Бердянск.

Николай Маломуж
Украина
Главный перелом в войне уже произошел, из-за ошибок путина россию ждет деградация, - генерал
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Николай Маломуж
Главный перелом в войне уже произошел, из-за ошибок путина россию ждет деградация, - генерал
Дата публикации
Категория
Оккупанты запустили очередную дезинформацию
россия готовит провокацию в Черном море: тревожные подробности
Дата публикации
Категория
Военные рф
Убитых россиян все больше: новые цифры потерь оккупантов в Украине
Дата публикации
Категория
В Альянсе следят за ситуацией
В Израиле не исключают, что Украину могут принять в НАТО, но не сразу
Дата публикации
Категория
ВСУ держат оборону на всех фронтах
Война — день 24: страны формируют "антипутинский щит", но оккупанты продолжают издеваться над Украиной