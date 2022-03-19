В Запорожье утром прибыли около 500 человек из Мариуполя – ОП
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Мариупольцев размещают в детских садах
Утром в субботу, 19 марта, в Запорожье прибыли еще пять автобусов с мариупольцами, которые накануне смогли добраться до Бердянска.
Об этом сообщил в Телеграм заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
"Это около 500 человек. Тех, кто хочет сразу продлить эвакуацию, отправят на вокзал", — отметил он.
Мариупольцев, желающих отдохнуть в Запорожье, размещают в детских садах. Они продолжат эвакуацию позже.
Накануне Тимошенко сообщил, что в субботу, 19 марта, продолжит работу гуманитарный коридор эвакуации по маршруту Мариуполь — Мангуш — Токмак — Васильевка — Каменское — Запорожье. Коридор открыт для частного автотранспорта.
В Мангуше всем мариупольцам, выходящим из города, оказывается необходимая помощь. Организован подвоз людей автобусами в Бердянск. Также направлены две фуры с продуктами для помощи мариупольцам в Бердянск.
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