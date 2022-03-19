Арестович назвав п'ять напрямків, на які ворог кидає свої сили

На думку військового експерта, ЗСУ дуже професійно відбивають атаки російської армії

Ранок суботи, 19 березня, не говорить про суттєві зміни у розстановці сил українських захисників та російських окупантів. Як розповів радник очільника Офісу президента Олексій Арестович, основних напрямків атак по лінії фронту лишається п'ять, і Маріуполь — один із них.

Про це йшлося у його ранковому зверненні, повідомляє пресслужба ОП.

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За словами Арестовича, наразі "найспекотнішими" відрізками фронту є територія поблизу Ізюма, Миколаєва, Херсона, Волновахи та, власне, Маріуполя. Останній населений пункт він особливо виділив, адже мужність його захисників справді вражає. Олексій Арестович звернувся до морських піхотинців, представників Нацполіції, а також військовослужбовців окремого полку спецпризначення "Азов".

"Кожна хвилина, яку ви вибороли, допомагає нам вирішувати питання Маріуполя на найвищому міждержавному рівні", — зазначив радник голови Офісу президента.

Також Арестович нагадав, що на Сумщині та Миколаївщині за минулу добу були знищені кілька колон російської військової техніки. Крім цього було завдано чергового удару по Чорнобаївці Херсонської області, внаслідок чого ліквідований один із високопоставлених російських офіцерів.

"Знищено командувача 8-ї загальновійськової армії південного округу рф. Ця армія відповідала за створення так званих "народных милиций" "ДНР" и "ЛНР" і несе особливу відповідальність за те, що відбувається на Донбасі", — підкреслив Арестович.

Додамо, що на ранок 24-го дня війни росії з Україною окупаційна армія втратила близько 14 400 військовослужбовців. За словами Арестовича, вся країна в очікуванні того, коли захисники похизуються юбілейним, сотим збитим літаком армії рф — чекати залишилося зовсім недовго.