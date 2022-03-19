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Вбитих росіян дедалі більше: нові цифри втрат окупантів в Україні

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
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Військові росії Новина оновлена 19 березня 2022, 11:24
Військові росії

Українські бійці знищили 466 танків окупантів

На ранок 24-го дня війни, 19 березня, лави російських військ зменшилися вже на 14400 солдатів та офіцерів. Також знищено понад 466 танків та 1470 броньованих машин.

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Такі дані опублікувала прес-служба генштабу ЗСУ.

Також було знищено 213 артилерійських систем, 72 РСЗВ, 44 системи ППО, 95 літаків, 111 вертольотів, 914 одиниць автомобільної техніки, 3 кораблі, 60 цистерн з паливом, 17 БПЛА та 11 одиниць спеціальної техніки.

Тим часом, за інформацією Генштабу, серед військовослужбовців російської армії стає дедалі більше випадків дезертирства – бійці не хочуть йти на вірну смерть під кулі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Харківщині тероборона знищила БМП російських окупантів.

Теги:
#Росія #Війна #Втрати
Військові росії
Україна
Вбитих росіян дедалі більше: нові цифри втрат окупантів в Україні
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