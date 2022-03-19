Евакуація продовжується: названі напрямки гумкоридорів в Україні на 19 березня

Верещук назвала 10 гумкоридорів, які мають запрацювати 19 березня

У суботу, 19 березня, на 24 день повномасштабної війни Росії та України, зранку відкрилися гуманітарні коридори у 10 напрямках, під час яких українці зможуть залишити міста, які перебувають під обстрілами. Також разом з автобусами для евакуації людей до міст будуть доставлені гуманітарні вантажі з продуктами та медикаментами.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на щоденному брифінгу 19 березня.

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Так, гумкоридори сьогодні будуть створені з 9:00 до 21:00 за такими напрямками:

З міста Маріуполь Донецької області у Запоріжжі (Мангуш/Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам’янське – Запоріжжя)

Із села Бервиця Київської області до міста Бровари Київської області (Бервиця — Мокрец — Заворичі — Калита — Семиполки — Літки — Рожни — Пухівка — Калинівка — Бровари)

З міста Буча Київської області до селища Білогородка Київської області (Буча — Ворзель — Михайлівка-Рубежівка — Забуччя — Дмитрівка — Капітанівка — Стоянка — Гореничі — Білогородка)

Із селища Богданівка Київської області до міста Бровари (Богданівка-Новобогданівка-Рудня-Літки-Рожні – Пухівка – Калинівка-Бровари)

З міста Бородянка Київської області до міста Біла Церква (Бородянка — Пісківка — Біла Криниця — Кочеров — Брусилів — Фастів — Біла Церква)

Гуманітарний вантаж для міста Лисичанськ Луганської області (Бахмут – Лисичанськ – Бахмут)

Гуманітарний вантаж для міста Сєверодонецьк Луганської області (Бахмут – Лисичанськ – Сєверодонецьк – Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут)

Гуманітарний вантаж для міста Попасна Луганської області (Бахмут – Попасна)

Гуманітарний вантаж (продукти та медикаменти) для міста Херсон (Апостолове – Нововоронцовка – Берислав – Херсон – Берислав – Нововоронцовка – Апостолово)

Раніше "Телеграф" повідомляв, що при черговій спробі доставити гуманітарний вантаж до Маріуполя противник провів атаку з повітря, загинуло багато людей.

Також нагадаємо, що про гуманітарні коридори для евакуації мирного населення вдалося домовитися на російсько-українських переговорах.