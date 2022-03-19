Эвакуация продолжается: названы направления гумкоридоров в Украине на 19 марта

Верещук назвала 10 гумкоридоров, которые должны заработать 19 марта

В субботу, 19 марта, на 24 день полномасштабной войны россии и Украины, с утра открылись гуманитарные коридоры в 10 направлениях, во время которых украинцы смогут покинуть города, которые находятся под обстрелами. Также вместе с автобусами для эвакуации людей, в города будут доставлены гуманитарные грузы с продуктами и медикаментами.

Об этом сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на ежедневном брифинге 19 марта.

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Так, гумкоридоры сегодня будут созданы с 9:00 до 21:00 по следующим направлениям:

Из города Мариуполь Донецкой области в Запорожье (Мангуш/Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье)

Из села Бервица Киевской области в город Бровары Киевской области (Бервиця — Мокрец — Заворичи — Калита — Семиполки — Летки — Рожны — Пуховка — Калиновка — Бровары)

Из города Буча Киевской области в поселок Белогородка Киевской области (Буча — Ворзель — Михайловка-Рубежовка — Забучье — Дмитровка — Капитановка — Стоянка — Гореничи — Белогородка)

Из поселка Богдановка Киевской области в город Бровары (Богдановка-Новобогдановка-Рудня-Литки-Рожны — Пуховка — Калиновка-Бровары)

Из города Бородянка Киевской области в город Белая Церковь (Бородянка — Песковка — Белая Криница — Кочеров — Брусилов — Фастов — Белая Церковь)

Гуманитарный груз для города Лисичанск Луганской области (Бахмут – Лисичанск – Бахмут)

Гуманитарный груз для города Северодонецк Луганской области (Бахмут – Лисичанск – Северодонецк – Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут)

Гуманитарный груз для города Попасная Луганской области (Бахмут – Попасная)

Гуманитарный груз (продукты и медикаменты) для города Херсон (Апостолово – Нововоронцовка – Берислав – Херсон – Берислав – Нововоронцовка – Апостолово)

Ранее "Телеграф" сообщал, что при очередной попытке доставить гуманитарный груз в Мариуполь противник провел атаку с воздуха, погибло много людей.

Также напомним, что о гуманитарных коридорах для эвакуации мирного населения удалось договориться на российско-украинских переговорах.