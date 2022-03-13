Обстріляли з повітря: окупанти знову зірвали гуманітарний вантаж для Маріуполя

Українська влада сподівається, що гуманітарний коридор вдасться організувати найближчим часом.

Російські окупанти вже вкотре зірвали постачання гуманітарного вантажу для Маріуполя, який кілька днів як взятий в облогу. Автобуси та вантажівки залишилися в Бердянську, однак українська влада не втрачає надії, що у понеділок, 14 березня, їх вдасться доставити жителям міста.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

За її словами, гуманітарна колона не змогла дістатися до Маріуполя і провести евакуацію людей, адже росіяни почали атакувати місто з повітря. Верещук додала, що багато цивільного населення через ці обстріли загинуло.

Віцепрем'єр зазначила, що посольства Греції, Туреччини, місії ОБСЄ та Червоного Хреста звертались з проханням евакуювати людей з Маріуполя та врятувати їх працівників, однак й досі "ключ у руках Путіна".

Верещук додала, що за 13 березня гуманітарні коридори спрацювали на Луганщині й Київщині — вдалося евакуювати тисячі людей.

За 18 днів війни в Україні через гумкоридори вивезли понад 140 тисяч людей.

Нагадаємо, що 9 березня росіяни потужно вдарили по Маріуполю з повітря, бомбардували пологовий будинок і дитячу лікарню, внаслідок чого загинуло кілька людей, а ще 17 постраждали — всі вони були жінками, дітьми та медпрацівниками.

У рф визнали свою відповідальність за обстріл, але заявили, що зробили це, бо в будівлі нібито була "база Азова".

Як повідомляв "Телеграф", за останніми даними з фронту Маріуполь в облозі, але українські військові роблять все можливе, щоб повернути його до нормального життя.