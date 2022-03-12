Ворога намагаються вибити з Ізюму та околиць Маріуполя: зведення з фронту

Українські військові героїчно пручаються окупантам

російські війська в Україні продовжують втрачати людей і техніку, але все одно намагаються наступати.

Згідно з оперативним зведенням Генштабу, на частині напрямків — Сіверському, Південнобузькому та Поліссі, ворога зупинили на досягнутих раніше рубежах, він перегруповується і пополяне запаси.

При цьому у Сіверському напрямку війська росії також проводять обладнання позицій у районах Михайло-Коцюбинського, Левковичів, села Жукотки, міста Чернігівщини. На Південнобужжі рашисти ціляться на Миколаїв і хочуть його оточити.

Волинський напрямок — є ризик участі білоруських військових у нападі на Україну, але поки що вони посилили охорону кордону.

Слобожанський напрямок — наступ окупантів захлинувся. Війська Росії закріпилися на півночі Ізюма, і намагаються остаточно захопити місто.

Донецький та Таврійський напрямок – ворог вступив на північні околиці Маріуполя, хоче захопити Сєвєродонецьк. Від Рубіжного супротивника відкинули українські військові, окупанти відступили у Капітолівку.

Волноваський напрямок — спроба наступу у бік Червоної Поляни та Ольгинки.

У Донецькому напрямку війська супротивника втратили боєздатність.

Щоб посилити наступальні підрозділи, вороги намагалися розгорнути підрозділи ракетних військ, артилерії та ППО. Не вдалося і вони відступили у бік Милового.

Раніше "Телеграф" писав, що закінчення війни з росією може піти за двома сценаріями на думку українського експерта.