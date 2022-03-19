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В Ізраїлі не виключають, що Україну можуть прийняти в НАТО, але не одразу

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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У Альянсі слідкують за ситуацією Новина оновлена 19 березня 2022, 09:46
У Альянсі слідкують за ситуацією

Гостре протистояння з росією має минути

Перспектива того, що Україна може вступити до НАТО настільки непокоїла росію, що стала одним із приводів для вторгнення до нашої держави. Тепер Альянс не йде на закриття неба над Україною через ризик прямої конфронтації з рф, а в НАТО цього бояться — це може привести до ядерного конфлікту.

Про це розповів Радіо НВ військовий аналітик та офіцер ізраїльської армії Ігаль Левін.

Він вважає, що питання вступу до НАТО зараз нерелевантне через війну. Аналітики, що спостерігали за її перебігом, помітили цікаву деталь — постачання озброєння та заклики почали збільшуватися у кількості на третій день війни. Левін вважає, що чекали розвитку полій — чи битиметься Україна, чи ні.

В цьому, на думку аналітика, полягає прагматичний підхід Сполучених штатів — допомагати лише тим, хто бореться. Тому важливим для України є перемога. До слова, Левін у ній не сумнівається.

Наступні кроки він бачить таким чином: росію відкинуть, підпишуть догові та війська рф підуть з України. Він вважає, що позаблоковий статус та гарантії — це нюанси дипломатії і можливий такий розвиток подій, що після гарячої фази війни, можна буде побачити нові процеси на ниві дипломатії та політики, серед яких і щодо членства України в НАТО.

Раніше "Телеграф" писав, що в НАТО замислилися про введення миротворчого контингенту.

Теги:
#НАТО #Членство
У Альянсі слідкують за ситуацією
Політика
В Ізраїлі не виключають, що Україну можуть прийняти в НАТО, але не одразу
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