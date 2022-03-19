В Израиле не исключают, что Украину могут принять в НАТО, но не сразу

Острое противостояние с россией должно пройти

Перспектива того, что Украина может вступить в НАТО настолько беспокоила Россию, стала одним из поводов для вторжения в наше государство. Теперь Альянс не идет на закрытие неба над Украиной из-за риска прямой конфронтации с РФ, а в НАТО этого боятся — это может привести к ядерному конфликту.

Об этом рассказал Радио НВ военный аналитик и офицер израильской армии Игаль Левин.

Он считает, что вопрос вступления в НАТО сейчас нерелевантный из-за войны. Наблюдавшие за ее ходом аналитики заметили интересную деталь — поставки вооружения и призывы начали увеличиваться в количестве на третий день войны. Левин считает, что ждали развития событий — будет ли биться Украина или нет.

В этом, по мнению аналитика, прагматичный подход Соединенных штатов — помогать только тем, кто борется. Поэтому важна для Украины победа. К слову, Левин в ней не сомневается.

Следующие шаги он видит следующим образом: россию отбросят, подпишут договорные и войска рф уйдут из Украины. Он считает, что внеблоковый статус и гарантии — это нюансы дипломатии и возможное развитие событий, что после горячей фазы войны, можно будет увидеть новые процессы на ниве дипломатии и политики, среди которых членство Украины в НАТО.

Ранее "Телеграф" писал, что в НАТО задумались о введении миротворческого контингента.