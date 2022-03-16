Украина должна мыслить реалистично: сегодня нас не готовы видеть членом НАТО – заместитель председателя ОП

Вступление в ЕС может быть одной из гарантий безопасности Украины

"Телеграф" поговорил с заместителем главы Офиса президента Игорем Жовквой о возможном нейтральном статусе Украины, поддержке со стороны НАТО, сроках вступления Украины в Европейский союз и прямых переговорах президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина.

— Вы говорили, что Украина готова обсуждать нейтральный статус Украины, но в привязке к четким гарантиям безопасности от стран-соседей, в том числе и от россии. Какие это могут быть гарантии? И что это должно быть за модель? Можно ли взять в пример Швейцарию, у которой нейтральный статус, но сильная территориальная оборона и ПВО?

— Вы, наверное, слышали президента, который сказал, что, к сожалению, блок НАТО не готов видеть Украину в своих рядах. В принципе такие сигналы были и до начала войны. С началом активных боевых действий от самого института НАТО мы не получили ощутимой помощи. Не следует путать это с помощью стран-членов НАТО, с которыми мы на двусторонней основе ведем постоянный диалог и получаем от них помощь. Но что касается тех требований, о которых говорил президент – и закрытие неба над Украиной, и предоставление соответствующих мощностей в сфере защиты воздушного пространства Украины, в сфере авиации, то, к сожалению, на уровне институции НАТО ничего этого не получили.

Поэтому Украина должна мыслить реалистично: сегодня нас не готовы видеть членом НАТО, и это тот результат, который мы фиксируем. Но это не значит, что мы не должны думать об обеспечении безопасности Украины в будущем. Сейчас мы должны выиграть войну, но уже должны думать, как сделать так, чтобы эта агрессия не повторилась и в отношении Украины, и других европейских государств, в том числе, стран-членов НАТО и ЕС.

Украина сейчас на передовой и без лишнего пафоса борется и за себя, и за все другие европейские государства. Наших партнеров по НАТО испугала бомбардировка по Яворовскому центру миротворчества. Когда они увидели, что российский снаряд падает уже за 25 километров до границы НАТО, то начали серьезно задумываться: в безопасности ли сами государства-члены НАТО? Способны ли они обеспечить безопасность себе же? История с двумя российскими беспилотниками, упавшими на территории Хорватии и Румынии также показательна. Ведь они пролетели несколько стран НАТО, совершенно не замеченными. Поэтому это серьезные колокольчики для них.

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Если нет членства в НАТО, то следует искать другие гарантии безопасности. Мы еще до войны пытались найти такие гарантии безопасности с отдельными государствами путем заключения определенных соглашений о безопасности на двусторонней основе. На сегодняшний день понятно, что такой вопрос нужно обсуждать с комплексом государств. Безусловно, за столом переговоров с Россией должны быть и лидеры как минимум государств-соседей Украины. А также представители крупных государств – США, Великобритания, очевидно, Германия, Франция, которые будут представлять Европейский союз. И надо будет говорить о том, как дать гарантии безопасности Украине. И как вообще обеспечить систему безопасности в Европе. Непонятно, каким образом президент Макрон сейчас может говорить о европейском оборонном союзе без президента Зеленского.

Подобные переговоры по Украине – предмет разговора не одного дня и могут продолжиться уже после окончания войны. И в этом контексте мы можем говорить об элементах нейтрального или внеблокового статуса Украины, но никогда не будем об этом говорить в отрыве от безопасности в Украине.

— Видите ли вы, что страны, о которых вы говорите, члены НАТО, могут предоставить нам такие гарантии безопасности?

— Страны-члены НАТО должны сделать хотя бы что-нибудь. Закрывать небо над Украиной они пока отказываются. Поэтому меньше всего, что они могут сделать кроме санкций, которые они вводят и которые, кстати, недостаточны, это гарантировать нам такие условия безопасности. Конечно, это никоим образом не должно повторять печально известный Будапештский меморандум, который ни разу не сработал — ни в 2014 году, когда началась российская агрессия, ни в 2022 году, когда началась полномасштабная война. В 1994 году, подписывая его, возможно, тогдашнее руководство страны не уделило должного внимания гарантиям. Этого слова даже не было в оригинальном тексте. А только слово "заверения". И это не сработало. Мы не должны повторять ошибки предыдущей власти. Представители мировых государств не должны давать нам бессодержательные пустые гарантии. Я бы хотел посмотреть сейчас на лидеров стран-членов ЕС и НАТО, которые отказались бы давать нам такие гарантии безопасности. Если таковые и будут, то придется либо больше их убеждать, либо обращаться к населению тех стран. Потому что люди как раз поддерживают полноценное вступление Украины в Европейский союз. Более 60%. К сожалению, не все лидеры за этим успевают.

— Какие временные рамки вы определяете по вступлению Украины в ЕС? Ведь обретение статуса кандидата так и не произошло. Я так понимаю, что Европа медлит из-за позиции отдельных стран, вроде Германии и Франции

— Вы верно назвали страны. Есть некоторые государства, которые, скажем так, не выступают против ускоренной процедуры, но ничего не делают, чтобы она происходила. На сегодняшний день идет этап рассмотрения нашей заявки Европейской комиссией. Она сейчас должна изучить соответствие Украины Копенгагенским критериям – это условие, без которого нельзя начинать переговоры о вступлении. Мы ведем войну за Европу, и к этим критериям должен быть добавлен еще один критерий – безопасный. Ведь Украина сейчас одна делает больше, чем все члены ЕС по защите европейского континента.

Мы уже проделали определенную работу по нашему соответствию этим критериям. Во время саммита Украина – ЕС в октябре были достигнуты оценки не только со стороны Киева, но и со стороны Брюсселя о прогрессе в выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. А это тоже выполнение копенгагенских критериев. Поэтому мы рассчитываем, что Европейская комиссия примет это во внимание и бюрократический процесс, который иногда длится годами, будет пройден быстрее. Хотя то, что они за одну неделю прошли от подачи заявки президентом Украины до принятия решения о ее проработке – это уже космическая скорость. Но для нас это слишком медленно. Наше правительство уже работает.

А потом это все снова вернется к уровню лидеров стран-членов ЕС, которые должны дать сигнал о начале переговоров о вступлении и появляется статус страны-кандидата. Это откроет нам доступ к структурным фондам ЕС, которые помимо своих основных функций должны быть подключены к вопросу экономического восстановления Украины. Вчерашний визит премьер-министров Польши, Чехии и Словении в Украину был также посвящен вопросу, каким образом уже сегодня думать о средствах, которые должны быть выделены для восстановления Украины. Еще до войны был разговор о донорской конференции, которую ЕС должен был провести для Украины. И сейчас эта идея приобретает еще большую актуальность. Президент Украины в постоянном контакте с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон Дер Ляйен и по этому вопросу.

Вступление Украины в ЕС – это также одна из гарантий безопасности Украины.

— Насколько в ближайшее время вероятны прямые переговоры Путина и Зеленского?

— Президент Украины готов к прямым переговорам. Но вы знаете позицию российской стороны: они считают, что еще предстоит поработать делегации. Продолжается четвертый раунд переговоров, прогресс есть, это уже не первые раунды, когда Россия даже отказывалась слушать позицию Украины.