Укр

Польша представила НАТО проект миротворческой миссии в Украине: подробности

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Министр обороны Польши представил НАТО проект миротворческой миссии в Украине Новость обновлена 16 марта 2022, 22:32
Министр обороны Польши представил НАТО проект миротворческой миссии в Украине

В НАТО рассматривают вариант с введением миротворцев в Украину.

В среду, 16 марта, на 21-й день полномасштабного вторжения рф в Украину министр обороны Польши Мариуш Блащак представил НАТО проект миротворческой миссии в нашей стране.

Данный план обсудили министры оборон стран НАТО на встрече в среду, передает официальный сайт правительства Польши.

По информации источника, все страны НАТО едины в оценке действий россии в Украине. Кроме того, в Альянсе отметили, что Беларусь также участвует в войне против Украины. Блащак заявил, что представил НАТО проект о создании миротворческой миссии на подобии той, что работает в Косово. В ближайшее время страны-союзники обсудят этот вопрос.

"Мы обсудили шаги, которые необходимо предпринять, чтобы остановить российское вторжение. Со своей стороны я представил проект, о котором вчера говорил вице-премьер-министр Ярослав Качиньский во время своего визита в Киев. Я представил этот проект союзникам, чтобы они рассмотрели вопрос о том, можно ли и каким образом сформировать миротворческую миссию в Украине. Напомню, что такая миссия проводится в Косово. Конечно, это непросто, этот вопрос будет обсуждаться, но он выложен на стол", — заявил министр обороны Польши.

Также Блащак отметил, что Польша продолжит поддержирживать Украину, ведь это сосед, а также призвал Запад максимально ужесточить санкции против россии.

Ранее сообщалось, в Украине отреагировали на "мирный план" с рф, что слили СМИ.

Теги:
#Украина #Польша #НАТО #Война с Россией
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