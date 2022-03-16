Польща презентувала НАТО проект миротворчої місії в Україні: подробиці

У НАТО розглядають варіант із миротворцями в Україні.

У середу, 16 березня, на 21-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну міністр оборони Польщі Маріуш Блащак представив НАТО проєкт миротворчої місії в нашій країні.

Цей план обговорили міністри оборон країн НАТО на зустрічі в середу, передає офіційний сайт уряду Польщі.

За інформацією джерела, всі країни НАТО є єдиними в оцінці дій росії в Україні. Крім того, в Альянсі зазначили, що Білорусь також бере участь у війні проти України. Блащак заявив, що представив НАТО проєкт створення миротворчої місії на кшталт тієї, що працює в Косово. Найближчим часом країни-союзники обговорять це питання.

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"Ми обговорили кроки, які необхідно зробити, щоб зупинити російське вторгнення. Зі свого боку я представив проєкт, про який учора говорив віцепрем’єр-міністр Ярослав Качинський під час свого візиту до Києва. Я представив цей проєкт союзникам, щоб вони розглянули питання про те, чи можна і яким чином сформувати миротворчу місію в Україні. Нагадаю, що така місія проводиться в Косово. Звичайно, це непросто, це питання обговорюватиметься, але воно викладене на стіл", — заявив міністр оборони Польщі.

Також Блащак зазначив, що Польща продовжуватиме підтримувати Україну, адже це сусід, а також закликав Захід максимально посилити санкції проти росії.

Раніше повідомлялося, що в Україні відреагували на "мирний план" з рф, що злили ЗМІ.