У Зеленського відреагували на "мирний план", про який дізналися ЗМІ
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З усіх пунктів у Офісі президента підтвердили тільки три.
Радник голови Офісу президента та учасник української переговорної групи Михайло Подоляк назвав опубліковану виданням Financial Times інформацію про план з нейтралітету України з 15 пунктів чернеткою.
Про це він повідомив у власному Twitter-акаунті у середу, 16 березня.
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"Коротко. Financial Times опублікувала чернетку, яка демонструє запит російської сторони. І не більше. Українська сторона має свої позиції", — зазначив Михайло Подоляк.
З п'ятнадцяти пунктів, які з'явилися у розпорядженні міжнародного видання, українські перемовники підтвердили наступні:
- припинення вогню;
- виведення російських військ;
- гарантії безпеки для України від низки країн.
Варто зазначити, що попередній план, який опублікували у Financial Times, складається з 15 пунктів, згідно з якими, росія має відвести війська з окупованих територій після 24 лютого 2022 року (початок повномасштабного вторгнення). Україна своєю чергою проголосити нейтралітет та відмову від амбіцій від вступу до НАТО, а також скоротити війська. США, Туреччина і Великобританія зобов’язуються гарантувати безпеку країні. Найпроблематичнішими питаннями цього плану залишився статус тимчасово окупованих у 2014 році територій Донецької та Луганської областей, а також Криму.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що черговий раунд переговорів України з росією відновився і триває у форматі відеоконференції.
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