Україна та росія намітили попередній мирний план — ЗМІ

Декілька переговорників поділилися деталями з пресою.

У середу, 16 березня, на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну закордонна преса повідомила про те, що країни намітили попередній мирний план для припинення війни.

Про це Financial Times повідомили троє переговорників.

Читайте оперативні новини України та світу на нашому Telegram-каналі

План складається з 15 пунктів, за якими росія відводить війська з окупованих територій після 24 лютого 2022 року (початок повномасштабного вторгнення). Україна у свою чергу проголошує нейтралітет та відмову від амбіцій від вступу до НАТО, а також скорочує війська. США, Туреччина і Великобританія зобов’язуються гарантувати безпеку країні.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі для видання зазначив, що у будь-якій угоді буде передбачено виведення російських військ з території країни, яка окупована після 24 лютого, а Україна збереже свою армію, але зобов’яжеться не входити до жодних військових альянсів. Окрім того, Україна відмовиться від розміщення військових баз іноземних держав на своїй території.

Ще два переговорники розповіли виданню, що у потенційному мирному договорі можуть закріпити "права" російської мови на території України, хоча українська залишиться єдиною державною мовою.

Проблемним питанням на переговорах залишається статус тимчасово окупованих у 2014 році територій Донецької та Луганської областей, а також Криму.

Раніше повідомлялося, що суд ООН зобов’язав РФ припинити вторгнення в Україну.