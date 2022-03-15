Переговори України та росії відновилися: у путіна раніше зробили дивну заяву

Делегація України та країни-агресора продовжили спілкування після технічної паузи

Відновилися переговори між Києвом та москвою. Черговий раунд перемовин відбувається у режимі відеоконференції, хоча раніше російська сторона, зокрема, прессекретар президента росії дмитро пєсков заявляв, що продовження діалогу щодо гарантій безпеки навряд чи можливе у попередньому вигляді.

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Вказану інформацію у вівторок, 15 березня, оприлюднив голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія, — передає "Україна 24".

Варто також відзначити, що раніше, у вівторок, прессекретар лідера російської федерації дмитро пєсков під час спілкування з журналістами росЗМІ заявив, що подальші переговори у такому ж режимі онлайн навряд чи можливі.

"Звичайно, самі переговори були б потрібні, бо ситуація змінилася докорінно. Зрозуміло, що з'явилися нові нюанси, нові акценти. І все це доведеться надалі враховувати", — додав Пєсков

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кілька днів тому представник російської сторони заявив, що у путіна почали замислюватися над особистою зустріччю із лідером української держави Володимиром Зеленським. Подібну інформацію оголосив і глава російського Міністрества закордонних справ сергій лавров.