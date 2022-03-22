Укр

Город в дыму и техника рф на окраинах: как живет оккупированный Мариуполь (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Рашисты вошли на окраины города Новость обновлена 22 марта 2022, 07:04
Рашисты вошли на окраины города

Спутниковые снимки показывают масштабы последствий обстрелов

Российские оккупанты не щадят Мариуполь — город в осаде уже несколько недель. Компания Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые снимки того, что происходит на территории города.

Как сообщает "Телеграф" со ссылкой на CNN на снимках, датированных 19 марта — разрушения и вражеская техника.

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Один из снимков показывает российскую военную технику на улицах Мариуполя — окраины города (Левобережный) оккупированны. Даже на снимках со спутника видно, что от домов поднимается дым, а часть высоток — обгорели.

Российская техника на жидих окраинах Мариуполя
Российская техника на жидих окраинах Мариуполя

Густой дым от горящих многоэтажек охватывает многие части города — в нем уже давно нет света, воды, газа. Люди выживают в подвалах, часть — пытается прорваться по гуманитарным коридорам с риском для жизни.

Еще месяц назад в городе кипела активная жизнь
Еще месяц назад в городе кипела активная жизнь

К северо-востоку от Мариуполя разместилась вражеская артиллерия. Обстрелы города ведутся уже многие дни подряд.

Российская артиллерия под Мариуполем
Российская артиллерия под Мариуполем

В Мариуполе российские войска не гнушаются никакими жестокостями — на укрытия гражданских лиц сбрасывают бомбы, в частности на школу искусств и драматический театр.

Часть жителей насильно вывезли в россию из оккупированного Левобережного микрорайона города — у них забрали украинские документы и обязывают несколько лет находится в рф.

Теги:
#Спутник #Мариуполь #Фото
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