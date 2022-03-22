Над Мариуполем сбит сотый самолет оккупантов

Захватчики потеряли 100 самолетов после вторжения в Украину.

Во вторник, 22 марта, на 27-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в небе над Мариуполем был сбит очередной самолет оккупантов.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет на своем telegram-канале.

В дневной сводке Генштаба ВСУ сообщалось о 99 сбитых самолетах врага. Таким образом в Мариуполе был сбит сотый самолет оккупантов.

"Сегодня есть и хорошие новости! В 16:45 в районе бассейна Нептун наши защитники сбили один из самолетов российских оккупантов, который в последние недели уничтожал наш город. Так будет с каждым врагом! С каждым, кто посягнул на нашу свободу, на наш город!" — гласит сообщение местных властей.

Напомним, 21 марта защитники Мариуполя потопили 17-метровый российский катер "Раптор". Позже в сети опубликовали видео уничтожения судна. Россияне оккупировали окраины города, с неба видна техника оккупантов, которая расположилась в жилых кварталах.

Ранее сообщалось, что Польша предлагает ввести миротворцев в Украину. 22 марта Ирина Верещук "прошлась" по Венгрии, которая пообещала наложить вето на санкции Евросоюза на импорт российского газа, введение бесполетной зоны над Украиной и даже миротворческую миссию ЕС.