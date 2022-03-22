Польша готовит громкое предложение для НАТО по Украине

Саммит Альянса запланирован на 24 марта

Президент Польши Анджей Дуда предложит НАТО направить в Украину миротворческую миссию из-за военной агрессии российской федерации. Соответствующее заявление он намерен сделать на саммите Альянса в Брюсселе.

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Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на информацию польского портала "kronika24.pl".

"Президент Анджей Дуда едет на саммит НАТО в Брюсселе, где вместе с правительством представит предложение о миротворческой миссии в Украине", — отмечается в тексте сообщения.

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В свою очередь, заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич общаясь с журналистами отметил, что такая миротворческая миссия НАТО на украинских территориях вполне реальна, мол, "может через неделю, а может, через месяц, но это станет возможным".

Следует также добавить, что внеочередной саммит НАТО должен пройти в Брюсселе в четверг, 24 марта. Кроме этого, важные вопросы полномасштабного нападения российской федерации на Украину также будут обсуждаться и на заседании Европейского Совета. Предварительно встреча запланирована на 24-25 марта. Точную дату официально пока не объявили.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время первой недели военной агрессии россии против Украины, а именно 3 марта, украинская Верховная Рада Украины призвала ООН, Европарламент и Красный Крест ввести на украинские территории свои миротворческие силы, чтобы иметь еще одну возможность для защиты мирных украинцев.