Рада обратилась к ООН насчет миротворцев: подробности

Рада обратилась к международным партнерам обеспечить защиту украинцев

Верховная Рада Украины, которая в четверг, 3 марта, приняла закон о коллаборантах, просит ООН, Европарламент и Красный Крест ввести на территорию Украины миротворческие силы согласно резолюции ООН "Объединение ради мира" от 1950 года.

Об этом заявил вице-спикер ВР Александр Корниенко.

В частности, речь идет о немедленном введении зоны без полетов над Украиной, открытии "зеленых" коридоров для безопасной эвакуации людей и введении в Украину миротворческих сил ООН для защиты населения Украины от вооруженного нападения российских оккупантов.

Также парламент обратился к генсеку ООН с призывом посредничества в прекращении войны.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в связи с российским вторжением поздно вечером в четверг, 24 февраля, объявил в стране всеобщую мобилизацию.

Ранее сообщалось, что Украина официально обратилась к НАТО за помощью из-за ядерного терроризма россии.