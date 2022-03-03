Укр

Рада обратилась к ООН насчет миротворцев: подробности

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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ООН Новость обновлена 03 марта 2022, 17:09
ООН

Рада обратилась к международным партнерам обеспечить защиту украинцев

Верховная Рада Украины, которая в четверг, 3 марта, приняла закон о коллаборантах, просит ООН, Европарламент и Красный Крест ввести на территорию Украины миротворческие силы согласно резолюции ООН "Объединение ради мира" от 1950 года.

Об этом заявил вице-спикер ВР Александр Корниенко.

В частности, речь идет о немедленном введении зоны без полетов над Украиной, открытии "зеленых" коридоров для безопасной эвакуации людей и введении в Украину миротворческих сил ООН для защиты населения Украины от вооруженного нападения российских оккупантов.

Также парламент обратился к генсеку ООН с призывом посредничества в прекращении войны.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в связи с российским вторжением поздно вечером в четверг, 24 февраля, объявил в стране всеобщую мобилизацию.

Ранее сообщалось, что Украина официально обратилась к НАТО за помощью из-за ядерного терроризма россии.

Теги:
#Украина #ООН #Миротворцы
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