Общая мобилизация: кого и в какую очередь будут призывать

Первым под мобилизацию попадает оперативный резерв

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с российским вторжением поздно вечером в четверг, 24 февраля, объявил в стране всеобщую мобилизацию.

Телеграф рассказывает, какие группы населения и в какую очередь будут призывать.

Первым под мобилизацию попадает оперативный резерв — бывшие военнослужащие до 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие в армии по контракту или одной из волн мобилизации.

Вторыми (при необходимости) – военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.

В третью очередь будут призывать мобилизационный резерв — военнообязанные граждане, окончившие военные кафедры вузов в качестве офицеров запаса и не призывавшихся во время предыдущих мобилизационных кампаний.

Далее, при необходимости, мобилизация распространяется на общественный резерв — других граждан, которые не возрастных и физических ограничений на призыв на военную службу и могут быть привлечены для комплектования Вооруженных Сил и других военных формирований исключительно в особый период.

Отметим, что мобилизация проводится в 24 областях Украины и будет длиться 90 дней.

Ранее в Украине в связи с вторжением РФ было введено военное положение.