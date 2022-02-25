Общая мобилизация: кого и в какую очередь будут призывать
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Первым под мобилизацию попадает оперативный резерв
Президент Украины Владимир Зеленский в связи с российским вторжением поздно вечером в четверг, 24 февраля, объявил в стране всеобщую мобилизацию.
Телеграф рассказывает, какие группы населения и в какую очередь будут призывать.
Первым под мобилизацию попадает оперативный резерв — бывшие военнослужащие до 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие в армии по контракту или одной из волн мобилизации.
Вторыми (при необходимости) – военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.
В третью очередь будут призывать мобилизационный резерв — военнообязанные граждане, окончившие военные кафедры вузов в качестве офицеров запаса и не призывавшихся во время предыдущих мобилизационных кампаний.
Далее, при необходимости, мобилизация распространяется на общественный резерв — других граждан, которые не возрастных и физических ограничений на призыв на военную службу и могут быть привлечены для комплектования Вооруженных Сил и других военных формирований исключительно в особый период.
Отметим, что мобилизация проводится в 24 областях Украины и будет длиться 90 дней.
Ранее в Украине в связи с вторжением РФ было введено военное положение.