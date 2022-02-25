Загальна мобілізація: кого та в яку чергу призиватимуть

Першим під мобілізацію потрапляє оперативний резерв

Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з російським вторгненням пізно ввечері у четвер, 24 лютого, оголосив у країні загальну мобілізацію.

"Телеграф" розповідає, які групи населення та в яку чергу призиватимуть.

Першим під мобілізацію потрапляє оперативний резерв — колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили в армії за контрактом або однією з хвиль мобілізації.

Другими (за необхідності) — військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

У третю чергу призиватимуть мобілізаційний резерв — військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри вузів як офіцери запасу та не закликалися під час попередніх мобілізаційних кампаній.

Далі, за потреби, мобілізація поширюється на громадський резерв — інших громадян, які не мають вікових і фізичних обмежень на заклик на військову службу і можуть бути залучені для комплектування Збройних Сил та інших військових формувань виключно у особливий період.

Зазначимо, що мобілізація проводиться у 24 областях України та триватиме 90 діб.

Раніше в Україні у зв’язку із вторгненням РФ був введений воєнний стан.