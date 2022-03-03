Рада звернулася до ООН щодо миротворців: подробиці

Рада звернулася до міжнародних партнерів забезпечити захист українців

Верховна Рада України, яка у четвер, 3 березня, ухвалила закон про колаборантів, просить ООН, Європарламент та Червоний Хрест запровадити на територію України миротворчі сили відповідно до резолюції ООН "Об’єднання заради миру" від 1950 року.

Про це заявив віцеспікер ВР Олександр Корнієнко.

Зокрема, йдеться про негайне введення зони без польотів над Україною, відкриття "зелених" коридорів для безпечної евакуації людей та введення в Україну миротворчих сил ООН для захисту населення України від збройного нападу російських окупантів.

Також парламент звернувся до генсека ООН із закликом посередництва у припиненні війни.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у зв’язку з російським вторгненням пізно ввечері у четвер, 24 лютого, оголосив у країні загальну мобілізацію.

Раніше повідомлялося, що Україна офіційно звернулася до НАТО за допомогою через ядерний тероризм Росії.