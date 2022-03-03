Україна офіційно звернулася до НАТО за допомогою: подробиці

Захоплення ЧАЕС російськими військовими – це ядерний тероризм.

Україна просить МАГАТЕ звернутися до НАТО з вимогою закрити доступ до повітряного простору над її ядерними об’єктами та активізувати дії щодо недопущення актів ядерного тероризму, яким є факт захоплення військами російської федерації Чорнобильської АЕС та зони відчуження.

Про це повідомляє прес-служба НАЕК "Енергоатом".

"З метою повернення ситуації, пов’язаною з безпекою ядерних установок та об’єктів на майданчику ЧАЕС та в зоні відчуження, у правове поле, наполягаємо на здійсненні невідкладних рішучих дій щодо (…) звернення МАГАТЕ до НАТО з вимогою запровадити А2/АD zone (Anti Access/Area Denial, заборона доступу/закриття території) над територією України з урахуванням ризиків та географії розташування атомних станцій НАЕК "Енергоатом", — йдеться у спільному зверненні до МАГАТЕ від 2 березня 2022 року.

Звернення підписали міністр енергетики Герман Галущенко, керівник Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков та керівник ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"Факт захоплення відомої у всьому світі ЧАЕС має усі ознаки акту ядерного тероризму, вчиненого по відношенню до ядерних об’єктів ЧАЕС та її персоналу військовими формуваннями рф", — наголошується у зверненні.

Крім того, автори звернення наголосили, що персонал ЧАЕС, який вже сьому добу утримується російськими військовими без ротації, відчуває психологічний тиск і морально виснажений і як наслідок має обмежені можливості для спілкування, пересування та здійснення в повному обсязі регламентних та ремонтних робіт, що призводить до порушення радіаційного режиму і становить небезпеку їхнього життя та здоров’я.

Нагадаємо, що окупанти росії захопили Чорнобильську атомну станцію 24 лютого. Війська росії просувалися до об’єкта через зону відчуження, де пізніше, вздовж можливих напрямів їх просування був зафіксований підвищений рівень радіаційного забруднення.

Як повідомлялося, однією з причин цього міг бути радіаційний пил, що піднімався внаслідок проходу техніки та особового складу армії РФ вздовж окремих ділянок зони відчуження, де є осередки підвищеного рівня радіації.