На захопленій ЧАЕС сплеск радіації: що там зараз відбувається

Встановити причини зміни показників радіаційного фону поки що неможливо.

Після того, як російські окупанти захопили Чорнобильську зону, там зафіксували збільшення радіації.

Про це повідомляє Державна інспекція з ядерного регулювання.

"Дані з Автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження, доступні в режимі онлайн, свідчать про перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання (червоні точки) на значній частині пунктів спостережень. В результаті окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону в зоні поки що неможливо", — йдеться у повідомленні.

У свою чергу радниця міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів з питань розвитку Зони відчуження Лала Тарапакіна повідомляє, що АЕС працює, все тихо, а працівники розійшлися по робочих місцях.

"Фактично працівники станції є заручниками зараз. Але насамперед – заручниками свого професіоналізму та совісті.

Це об’єкт, якого не можна покинути, щоб не відбувалося. Станція працює. Все тихо. Працівники поснідали та розійшлися по робочих місцях.

Наші колеги та друзі зі станції просять не панікувати та не дзвонити їм щохвилини. Всі живі та цілі", — написала вона в Facebook.

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