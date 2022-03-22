Укр

Украинские бойцы показали, как уничтожили катер оккупантов: видео 18+

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
2010
Катер проекта 03160 "Раптор" Новость обновлена 22 марта 2022, 15:53
Катер проекта 03160 "Раптор"

ВСУ всеми силами продолжают защищать город от путинских войск.

Защитники временно оккупированного Мариуполя, бойцы полка "Азов" пополнили общий список потерь российской армии в войне с Украиной. В понедельник, 21 марта, украинские бойцы потопили 17-метровый российский катер "Раптор".

В Telegram защитников Мариуполя появилось видео момента уничтожения вражеского катера.

"Видео уничтожения бойцами полка "Азов вражеского катера" пр. 03160 "Раптор" — говорится в подписи к ролику.

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На видео слышно звук, как производится запуск ракеты, и комментарий одного из азовцев: "попади, попади, брат…". Спустя несколько секунд вдалеке видно короткую яркую вспышку, и слышно довольный триумфальный возглас украинских защитников, сопровождаемый нецензурной лексикой.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика 18+

Отметим, по данным Генштаба, украинская бомбардировочная и штурмовая авиация продолжает наносить сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе противника.

Ранее Резников порадовал новостями с фронта. По его словам, "враг захлебнулся и уже не мечтает захватить Киев".

Теги:
#Война #Мариуполь #Потери #Потери России
Катер проекта 03160 "Раптор"
Украина
Украинские бойцы показали, как уничтожили катер оккупантов: видео 18+
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Катер проекта 03160 "Раптор"
Украинские бойцы показали, как уничтожили катер оккупантов: видео 18+
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