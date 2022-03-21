Укр

Враг захлебнулся и уже не мечтает захватить Киев: Резников порадовал новостями с фронта

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Враг захлебнулся и уже не мечтает захватить Киев: Резников порадовал новостями с фронта Новость обновлена 21 марта 2022, 11:42

Резников озвучил главную позицию украинской армии

За 25 полных дней войны в Украине россия потеряла уже около 15 тысяч человек и достаточно много единиц военной техники. Украинские защитники и защитницы уничтожают российские танковые, десантно-штурмовые, инженерные и другие подразделений, которые считались элитными, рядами вместе с их руководителями.

Об этом на своей странице рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

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С начала полномасштабного вторжения наши воины сбили почти 100 самолетов и 120 вертолетов, уничтожили почти 500 танков и полторы тысячи боевых бронированных машин россиян. В связи с жестким отпором украинской армии власти рф начали собирать наемников по всему миру, чтобы хоть немного продвинуться по территории Украины, в их числе и белорусы.

"Позиция нашей армии очень четкая – все захватчики получат жесткий отпор, кто бы и откуда бы они ни были. Мы это повторяли не раз. Враг уже не мечтает захватить Киев, захлебнулся на Черниговщине и Сумщине, получает болезненные удары под Харьковом, Николаевщине, Херсонщине и Луганщине" — заявил Резников.

Также, министр обороны Украины заявил, что в россии уже похоронили намного больше погибших на войне в Украине солдат, чем они официально признавали. Резников отмечает, что кремль растерян и не знает, как объяснять происходящее своим гражданам.

"Ложь им уже не помогает, а правда пугает", — заявил министр.

Отметим, по данным Генштаба, украинская бомбардировочная и штурмовая авиация продолжает наносить сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе противника.

Кроме того, как сообщает британская разведка, Киев и в дальнейшем будет оставаться приоритетом для российско-оккупационных войск.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Алексей Резников
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