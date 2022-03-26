Макрон хоче ще з двома країнами провести гуманітарну операцію в Маріуполі

Глава Франції сподівається найближчим часом розв'язати питання евакуації жителів Маріуполя.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про плани провести гуманітарну операцію з евакуації з міста Маріуполя, обложеного російською армією, спільно з Туреччиною та Грецією.

Про це Макрон заявив на пресконференції за підсумками дводенного саміту країн Європейського Союзу, повідомляє видання "Le Figaro".

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

"Ми організуємо все у кращих можливих умовах. У цьому місті з населенням понад 400 000 людей ще 150 000 мешканців живуть у катастрофічних умовах ", – сказав президент Франції.

Також глава французької держави зазначив, що всі деталі евакуації маріупольців обговорюються з президентом Зеленським та українською владою, а також і конкретно з мером Маріуполя. Після Макрон вестиме переговори з російською стороною, що відбудеться найближчими днями.

Читайте також: Категорія Україна Маріуполю відвели тижні: свіжі карти боїв в Україні Бої на сході, півночі та півдні країни тривають

Нагадаємо, що війна на українських теренах триває вже 31-й день поспіль. За цей час Маріуполь перетворився практично на згарище: зі знищеними будинками, порожніми вулицями. Зазначимо, що рашисти почали бомбардувати місто з перших днів вторгнення. Про те, як виглядає Маріуполь сьогодні "Телеграф" писав раніше.

Раніше командири "Азова" розповіли, навіщо путін стирає це місто з землі.