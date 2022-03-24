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Замість міста – руїни: як виглядають вулиці Маріуполя сьогодні (відео)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
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На вулицях Маріуполя панує розруха Новина оновлена 24 березня 2022, 11:02
На вулицях Маріуполя панує розруха

Місто вже просто не впізнати

Від Маріуполя, який практично з початку повномасштабного російського вторгнення росії в Україну місяць тому перебуває під вогнем окупантів, вже практично нічого не залишилося.

У всякому разі, саме такий висновок можна зробити, подивившись на відео, зроблене всередині міста, повідомляє "Телеграф".

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Зазначається, що в мережі з’явився ролик із салону автомобіля, що їде вулицею Купріна в Маріуполі, — саме на околиці міста з того боку, звідки намагаються пробитися окупанти.

На відео видно, що багато будинків пробиті наскрізь обстрілами, дороги побиті, стовпи повалені, транспортні засоби знищені і валяються на вулицях.

Окремі будинки просвічують наскрізь
Окремі будинки просвічують наскрізь

Варто зауважити, що Маріуполь сильно страждав від атак росіян ще в 2014 році, але тоді Україна змогла відбити місто, тепер же окупанти знову намагаються його взяти, оскільки через населений пункт можна зробити сухопутний "коридор у Крим", і він має стратегічну важливість для рф.

Карта бойових дій Маріуполь 24.03.2022
Карта бойових дій Маріуполь 24.03.2022

Як повідомляв "Телеграф", у Маріуполі залишилося близько 100 тисяч людей, і загиблих доводиться ховати прямо у дворах.

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