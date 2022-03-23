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Що залишилося від Маріуполя – свіжі фото з супутника

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Горять маріупольські багатоповерхівки Новина оновлена 23 березня 2022, 07:49
Горять маріупольські багатоповерхівки

Йде 24-а доба облоги міста

Маріуполь, місто на південному сході України, в нашій країні вже стає синонімом незламності. З 25 лютого, вже майже місяць, російські війська атакують його, стиснули в кільце та поливають вогнем.

У мережі з’явилися останні фото міста від 22 березня, зроблені Maxar Technologies. Їх публікує SkyNews.

Місто у вогні та кіптяви — багатоповерхівки димляться. На знімку – кожна невелика точка – це чиїсь будинки та квартири. Лівобережний район Маріуполя, захоплений російськими військами, у диму.

Маріуполь. Лівобережний район, 22 березня
Маріуполь. Лівобережний район, 22 березня

У місті залишається ще близько 100 тисяч мешканців, вони виживають у підвалах. У багато будинків були прямі влучення, від них залишилися лише кістяки або купа цегли.

Маріуполь, 22 березня
Маріуполь, 22 березня

На фотографіях, зроблених Maxar Technologies, видно наслідки російських атак. Маріупольська журналістка Надія Сухорукова, яка вела щоденник, з описом того, що відбувається, розповіла про пожежі в місті після бомбардувань так:

"Навпроти догоряє під’їзд сто п’ятого будинку. Полум’я зжерло п’ять поверхів і повільно жує шостий. У кімнаті вогонь горить акуратно, як у каміні. Чорні обвуглені вікна стоять без шибок".

Маріуполь, 22 березня
Маріуполь, 22 березня

Російсько-окупаційні війська зруйнували "Азовсталь" — меткомбінат у Маріуполі. Співробітники заводу зробили все, щоб убезпечити мешканців від можливих проблем із екологією. Завод зупинявся лише у 1941 через атаки фашистів.

Азовсталь, 22 березня
Азовсталь, 22 березня

У Маріуполі немає їжі, води, світла, газу. При цьому рашисти обстрілюють колони з дітьми, які їдуть в Україну, і насильно вивозять частину жителів із окупованих мікрорайонів у Росію.

Як повідомляє "Азов", який разом із ЗСУ продовжує захищати місто, російські війська щодня втрачають техніку та людей. Наприклад, 22 березня — це два танки, безпілотник та літак. Він був ювілейний для української армії – сотий.

Як раніше писав "Телеграф", навіть ті жителі міста, які змогли вирватися з блокади і вийти за межі міста в навколишніх населених пунктах не можуть отримати допомогу — Мангуш і Мелекіно захоплені росіянами.

Теги:
#Пожежі #Маріуполь #Обстріли #Бомбардування #Облога
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