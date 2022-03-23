Що залишилося від Маріуполя – свіжі фото з супутника
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Йде 24-а доба облоги міста
Маріуполь, місто на південному сході України, в нашій країні вже стає синонімом незламності. З 25 лютого, вже майже місяць, російські війська атакують його, стиснули в кільце та поливають вогнем.
У мережі з’явилися останні фото міста від 22 березня, зроблені Maxar Technologies. Їх публікує SkyNews.
Місто у вогні та кіптяви — багатоповерхівки димляться. На знімку – кожна невелика точка – це чиїсь будинки та квартири. Лівобережний район Маріуполя, захоплений російськими військами, у диму.
У місті залишається ще близько 100 тисяч мешканців, вони виживають у підвалах. У багато будинків були прямі влучення, від них залишилися лише кістяки або купа цегли.
На фотографіях, зроблених Maxar Technologies, видно наслідки російських атак. Маріупольська журналістка Надія Сухорукова, яка вела щоденник, з описом того, що відбувається, розповіла про пожежі в місті після бомбардувань так:
"Навпроти догоряє під’їзд сто п’ятого будинку. Полум’я зжерло п’ять поверхів і повільно жує шостий. У кімнаті вогонь горить акуратно, як у каміні. Чорні обвуглені вікна стоять без шибок".
Російсько-окупаційні війська зруйнували "Азовсталь" — меткомбінат у Маріуполі. Співробітники заводу зробили все, щоб убезпечити мешканців від можливих проблем із екологією. Завод зупинявся лише у 1941 через атаки фашистів.
У Маріуполі немає їжі, води, світла, газу. При цьому рашисти обстрілюють колони з дітьми, які їдуть в Україну, і насильно вивозять частину жителів із окупованих мікрорайонів у Росію.
Як повідомляє "Азов", який разом із ЗСУ продовжує захищати місто, російські війська щодня втрачають техніку та людей. Наприклад, 22 березня — це два танки, безпілотник та літак. Він був ювілейний для української армії – сотий.
Як раніше писав "Телеграф", навіть ті жителі міста, які змогли вирватися з блокади і вийти за межі міста в навколишніх населених пунктах не можуть отримати допомогу — Мангуш і Мелекіно захоплені росіянами.
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