Місто в диму та техніка рф на околицях: як живе окупований Маріуполь (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 822
Супутникові знімки показують масштаби наслідків обстрілів
Російські окупанти не шкодують Маріуполь — місто в облозі вже кілька тижнів. Компанія Maxar Technologies опублікувала нові супутникові фотографії того, що відбувається на території міста.
Як повідомляє "Телеграф" із посиланням на CNN на знімках, датованих 19 березня — руйнування та ворожа техніка.
Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram
Один із знімків показує російську військову техніку на вулицях Маріуполя — околиці міста (Лівобережний) окуповані. Навіть на знімках із супутника видно, що від будинків піднімається дим, а частина висоток обгоріли.
Густий дим від багатоповерхівок охоплює багато частин міста — у ньому вже давно немає світла, води, газу. Люди виживають у підвалах, частина — намагається прорватися гуманітарними коридорами з ризиком для життя.
На північний схід від Маріуполя розташувалася ворожа артилерія. Обстріл міста ведеться вже багато днів поспіль.
У Маріуполі російські війська не гребують жодними жорстокостями — на укриття цивільних осіб скидають бомби, зокрема школу мистецтв і драматичний театр.
Частину жителів насильно вивезли до росії з окупованого Лівобережного мікрорайону міста — у них забрали українські документи та зобов’язують кілька років перебувати у рф.
- Дата публікації
-
- Категорія
-