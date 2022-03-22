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Місто в диму та техніка рф на околицях: як живе окупований Маріуполь (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Рашисти увійшли на околиці міста Новина оновлена 22 березня 2022, 07:04
Рашисти увійшли на околиці міста

Супутникові знімки показують масштаби наслідків обстрілів

Російські окупанти не шкодують Маріуполь — місто в облозі вже кілька тижнів. Компанія Maxar Technologies опублікувала нові супутникові фотографії того, що відбувається на території міста.

Як повідомляє "Телеграф" із посиланням на CNN на знімках, датованих 19 березня — руйнування та ворожа техніка.

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Один із знімків показує російську військову техніку на вулицях Маріуполя — околиці міста (Лівобережний) окуповані. Навіть на знімках із супутника видно, що від будинків піднімається дим, а частина висоток обгоріли.

Російська техніка на рідких околицях Маріуполя
Російська техніка на рідких околицях Маріуполя

Густий дим від багатоповерхівок охоплює багато частин міста — у ньому вже давно немає світла, води, газу. Люди виживають у підвалах, частина — намагається прорватися гуманітарними коридорами з ризиком для життя.

Ще місяць тому в місті вирувало активне життя
Ще місяць тому в місті вирувало активне життя

На північний схід від Маріуполя розташувалася ворожа артилерія. Обстріл міста ведеться вже багато днів поспіль.

Російська артилерія під Маріуполем
Російська артилерія під Маріуполем

У Маріуполі російські війська не гребують жодними жорстокостями — на укриття цивільних осіб скидають бомби, зокрема школу мистецтв і драматичний театр.

Частину жителів насильно вивезли до росії з окупованого Лівобережного мікрорайону міста — у них забрали українські документи та зобов’язують кілька років перебувати у рф.

Теги:
#Супутник #Маріуполь #Фото
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