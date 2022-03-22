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Над Маріуполем збили сотий літак окупантів

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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російський літак/ілюстративне фото Новина оновлена 22 березня 2022, 18:30
російський літак/ілюстративне фото

Загарбники втратили 100 літаків після вторгнення в Україну.

У вівторок, 22 березня, на 27-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в небі над Маріуполем було збито черговий літак окупантів.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада на своєму telegram-каналі.

У денному зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося про 99 збитих літаків ворога. Таким чином у Маріуполі було збито сотий літак окупантів.

"Сьогодні є і добрі новини! О 16:45 в районі басейну Нептун наші захисники збили один із літаків російських окупантів, який останні тижні знищував наше місто. Так буде з кожним ворогом! С кожним, хто зазіхнув на нашу свободу, на наше місто!" — повідомила місцева влада.

Нагадаємо, 21 березня захисники Маріуполя потопили 17-метровий російський катер "Раптор". Пізніше в мережі опублікували відео знищення судна. Росіяни окупували околиці міста, з неба видно техніку окупантів, яка розташувалася в житлових кварталах.

Раніше повідомлялося, що Польща пропонує ввести миротворців в Україну. 22 березня Ірина Верещук "пройшлася" по Угорщині, яка пообіцяла накласти вето на санкції Євросоюзу на імпорт російського газу, введення безпольотної зони над Україною і навіть миротворчу місію ЄС.

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#Україна #Росія #Маріуполь
російський літак/ілюстративне фото
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Над Маріуполем збили сотий літак окупантів
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російський літак/ілюстративне фото
Над Маріуполем збили сотий літак окупантів
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