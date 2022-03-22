Польща готує гучну пропозицію для НАТО щодо України

Саміт Альянсу заплановано на 24 березня

Президент Польщі Анджей Дуда запропонує НАТО направити в Україну миротворчу місію через військову агресію російської федерації. Відповідну заяву він планує зробити на саміті Альянсу у Брюсселі.

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Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на інформацію польського порталу "kronika24.pl".

"Президент Анджей Дуда їде на саміт НАТО у Брюсселі, де разом з урядом представить пропозицію щодо миротворчої місії в Україні", — зазначається в тексті повідомлення.

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Своєю чергою, заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич спілкуючись із журналістами відзначив, що така миротворча місія НАТО в українській державі є цілком реальною, мовляв, "може через тиждень, а може через місяць, але це стане можливим".

Варто додати, що позачерговий саміт НАТО повинен пройти у Брюсселі в четвер, 24 березня. Окрім цього, важливі питання щодо повномасштабного нападу російської федерації на Україну, також обговорюватимуться й на засіданні Європейської Ради. Попередньо зустріч запланована на 24-25 березня. Точної дати офіційно поки що не оголосили.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час першого тижня військової агресії росії проти України, а саме 3 березня, український Верховна Рада України закликала ООН, Європарламент та Червоний Хрест ввести на українські території свої миротворчі сили, аби мати ще одну можливість для захисту мирних українців.