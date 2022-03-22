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Українські бійці показали, як знищили катер окупантів: відео 18+

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Катер проекту 03160 "Раптор" Новина оновлена 22 березня 2022, 15:53
Катер проекту 03160 "Раптор"

ЗСУ щосили продовжують захищати місто від путінських військ.

Захисники тимчасово окупованого Маріуполя бійці полку "Азов" поповнили загальний список втрат російської армії у війні з Україною. У понеділок, 21 березня, українські бійці потопили 17-метровий російський катер "Раптор".

У Telegram захисників Маріуполя з’явилося відео з моменту знищення ворожого катера.

"Відео знищення бійцями полку "Азов ворожого катера" пр. 03160 "Раптор" — йдеться у підписі до ролика.

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На відео чути звук, як проводиться запуск ракети, і коментар одного з азовців: "потрап, потрап, брат…". Через кілька секунд далеко видно короткий яскравий спалах, і чутно задоволений тріумфальний вигук українських захисників, що супроводжується нецензурною лексикою.

Увага! На відео є нецензурна лексика 18+

Зазначимо, за даними Генштабу, українська бомбардувальна та штурмова авіація продовжує завдавати нищівних ударів по скупченням техніки та живій силі супротивника.

Раніше Резніков порадував новинами з фронту. За його словами, "ворог захлинувся і вже не мріє захопити Київ".

Теги:
#Війна #Маріуполь #Втрати #Втрати Росії
Катер проекту 03160 "Раптор"
Україна
Українські бійці показали, як знищили катер окупантів: відео 18+
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Катер проекту 03160 "Раптор"
Українські бійці показали, як знищили катер окупантів: відео 18+
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