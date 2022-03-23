У Маріуполі вбитих росіянами жителів ховають біля дитячого майданчика: моторошні фото

У місті двори спальних районів перетворилися на цвинтарі

У Маріуполі ситуація складається дуже тяжко. Місто, розташоване в Донецькій області, є найбільш гарячою точкою ведення бойових дій. Рашисти цинічно обстрілюють громадянську інфраструктуру, вбивають мирних мешканців.

Загиблих внаслідок злочинних дій окупантів ховати ніде, тож останнім притулком для них є двори спальних районів. Відповідні фото могил опублікував канал "Реальний Київ".

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На кадрах показано, що частина могил викопана просто біля дитячого майданчика.

Могили загиблих у Маріуполі

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Нагадаємо, що війна на українських територіях триває вже 28-й день поспіль. За цей час Маріуполь перетворився практично на згарище: зі знищеними будинками, порожніми вулицями. Зазначимо, що рашисти почали бомбардувати місто з перших днів вторгнення. Про те, як виглядає Маріуполь сьогодні, "Телеграф" писав раніше.

Раніше командири "Азова" розповіли, навіщо путін стирає це місто з лиця землі.