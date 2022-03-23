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"Без їжі, води та під постійними обстрілами": Зеленський сказав, скільки людей залишаються в обложеному Маріуполі

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Маріуполь під постійними обстрілами та бомбардуваннями росіян Новина оновлена 23 березня 2022, 00:34
Маріуполь під постійними обстрілами та бомбардуваннями росіян

Російські війська тримають раніше густонаселене місто у повній блокаді

В обложеному та обстрілюваному російськими військами Маріуполі залишаються близько 100 тисяч людей.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні у вівторок, 22 березня, пізно увечері.

"Станом на сьогодні у місті перебувають близько 100 тис. людей у нелюдських умовах, у повній блокаді, без їжі, без води, без ліків та під постійними обстрілами, бомбардуваннями", — сказав президент.

Він зазначив, що українська сторона вже не перший тиждень намагається організувати стабільні гуманітарні коридори для маріупольців, проте росіяни всіляко перешкоджають цим ініціативам.

"Майже всі наші спроби, на жаль, зриваються російськими окупантами, обстрілами чи свідомим терором", — наголосив Зеленський.

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Як повідомлялося, раніше з’явилася інформація, що окупанти викрали кілька тисяч маріупольців і насильно вивезли їх у віддалені регіони росії.

Разом з тим, тисячі жителів Маріуполя, яким вдалося врятуватися від російських обстрілів, застрягли в прилеглих населених пунктах без продуктів харчування, оскільки окупанти перешкоджають підвезенню гумдопомоги.

При цьому росіянам не вистачає сил на штурм Маріуполя, через що вони продовжують рівняти його із землею.

Теги:
#Жителі #Війна #Маріуполь #Блокада #Облога
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