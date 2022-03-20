Наступати на Маріуполь росіяни більше не хочуть: бійці "АЗОВу" провели контратаку

Окупантам не вистачає сил на штурм Маріуполя, тому вони продовжують рівняти його із землею

Українські військові продовжують завдавати відчутних ударів по окупантах і в суботу, 19 березня, здійснили контратаки на запорізькому напрямку та з обложеного Маріуполя.

Про це розповів радник голови МВС Вадим Денисенко в ефірі "1+1".

За його словами, на запорізькому напрямку було знищено до 60 окупантів та кілька одиниць техніки.

Також на Денисенка зазначив, що на білоруському напрямку місцеві партизани вивели з ладу залізницю, яка веде до України.

Водночас, каже він, бійці полку "АЗОВ" разом із захисниками Маріуполя провели контрвилазку на позиції росіян та ліквідували до 50 окупантів разом із кількома одиницями бойової техніки.

Більше ясності вніс заступник командира "АЗОВу" з позивним Калина, який у своєму традиційному зверненні розповів, що бійці його підрозділу здійснили рейд на командний пункт та пункт тилового забезпечення, після чого знищили там командний склад, піхоту та склади з боєприпасами.

Усього за добу росіяни втратили до 50 людей піхоти, 2 танки, 2 БТР, 1 МТЛБ та кілька вантажівок. Ще один БТР окупанти кинули у полі.

За його словами, через масштабні втрати росіяни не бажають проводити наступ на Маріуполь і вже не мають необхідних сил для цього. Через це окупанти щодня піддають місто артилерійським обстрілам та повітряним ударам.

Як повідомлялося раніше, за тиждень окупанти викрали кілька тисяч маріупольців і насильно вивезли їх до віддалених регіонів Росії.

Не кращою є ситуація у тих, кому вдалося вирватися з міста в тимчасово окуповані Мангуш і Мелекіно. Тисячі біженців залишилися без їжі.