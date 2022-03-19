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россія втратила ще два "супервертольоти" і десятки солдатів

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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россія втратила ще два "супервертольоти" і десятки солдатів Новина оновлена 19 березня 2022, 20:40

росія втратила ще два нові вертольоти і десятки солдатів

Російські окупаційні війська одержали жорстку відсіч від українських захисників на Запорізькому напрямку.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що там був збитий один гелікоптер Ка-52 і завдано пошкоджень ще одному. Також там було знищено кілька одиниць бойової техніки, а також ліквідовано близько 60 окупантів.

Крім того, повідомляється, що ще один Ка-52 був знищений у Київській області.

Як повідомлялося раніше, у Генштабі оприлюднили відео з доказами знищення авіації супротивника у небі над Україною.

А тим часом розвідка повідомила, що змогла видобути імена всього складу 559 бомбардувального авіаполку ВКС росії, який здійснює нальоти на українські міста.

Варто зазначити, що бойові дії супроводжуються великими втратами для окупаційних сил, тому Росія вже почала перекидати в Білорусь резерви з Далекого Сходу. В цей час найбільш "спекотні" бої проходять на територіях поблизу Ізюму, Миколаєва, Херсона, Волновахи та Маріуполя, у той час, як напередодні українські захисники завдали потужних ударів по ворогові в Сумській та Миколаївській областях.

Теги:
#Україна #Росія #ЗСУ
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